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22 декабря 2016 г.

Башкирская музыка в Московском метро

Башкирская музыка в Московском метро

​20 декабря в Московском Метрополитене на ​станции метро «Выставочная» прошел концерт Башкирской музыки. В нем приняли участие этно-рок-группа «Аргымак» и Национальный оркестр народных инструментов РБ.

«Такой большой концерт в метро в дневное, рабочее для поездов время был разрешен  в Москве впервые – до этого в московской «подземке» устраивалось несколько оркестровых выступлений, но в ночное время, в отсутствие пассажиропотока», - сообщают организаторы.

Концерт был приурочен к открытию фотовыставки. Сейчас в галерее «Метро», которая находится в самом Метрополитене на уже упомянутой станции, выставлены работы фотографов из шести стран – России, Италии, Индии, Ирана, Казахстана, Турции. Проект готовился целый год. Фотографы путешествовали по туристическим местам Башкирии и делали путевые заметки. Большая часть работ, вошедших в выставку – фотографии участников акции «Природа. Человек. Культура». Такая акция проходит в Республике Башкортостан ежегодно. Конкурс был объявлен в августе нынешнего года, в нем приняло участие около 50 профессиональных фотографов и любителей. 200 отобранных работ были размещены в интернете и в течение месяца шло голосование, в котором могли принять участие все желающие. Лучшие работы помогали отбирать члены так vip-жюри – известные «звезды» культуры, спорта и искусства, родившиеся или выросшие в Башкортостане.

Организовали фотовыставку Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ, Госкомитет по предпринимательству и туризму РБ и Башкирское отделение Союза фотохудожников России. Выставка открыта для посещения в течение месяца, до 20 января 2017 года.

Марина Еникеева
Теги: метро, Башкортостан, Москва, музыка, курай, Национальный оркестр народных инструментов РБ
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