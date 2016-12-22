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Уфа танцует!
Уфа подтвердила статус самого танцевального города России. Накануне в столице прошел флешмоб, собравший почти 2000 человек. Участие в акции приняли школьники, студенты, коллективы различных предприятий и медийные личности. Поддержать своих детей пришёл вокалист музыкальной группы "Lumen" Рустем Булатов.
Участников на протяжении 3 недель готовили профессиональные хореографы. Они занимались со всеми желающими бесплатно.
Видео с мероприятия организаторы обещают выложить в ближайшее время на YouTube. Ожидается, что ролик соберет не менее 5 миллионов просмотров.
«Это масштабная репетиция ещё более крупного флешмоба. К 12 июня – ко Дню города, мы подбираем площадку, - говорит организатор Артём Боев. - А вообще, готовимся к 100-летию Республики Башкортостан».
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