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22 декабря 2016 г.

Сегодня Росреестр по РБ проводит "горячую линию" по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости

Сегодня Росреестр по РБ проводит "горячую линию" по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости

22 декабря 2016 года с 15.00 до 17.00 начальником отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Республике Башкортостан Гореловой Татьяной Владимировной будет проведена «горячая» телефонная линия на тему «Кадастровая оценка объектов недвижимости. Оспаривание кадастровой стоимости» по телефону (347)272-69-58.

Как узнать кадастровую стоимость своего объекта недвижимости, какой пакет документов необходим для оспаривания кадастровой стоимости, куда обращаться? В течение какого времени рассматривается заявление об оспаривании кадастровой стоимости? На эти и другие вопросы можно получить ответы в ходе телефонной консультации.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Росреестр по РБ
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