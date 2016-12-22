Сегодня Росреестр по РБ проводит "горячую линию" по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости

22 декабря 2016 г.

22 декабря 2016 года с 15.00 до 17.00 начальником отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Республике Башкортостан Гореловой Татьяной Владимировной будет проведена «горячая» телефонная линия на тему «Кадастровая оценка объектов недвижимости. Оспаривание кадастровой стоимости» по телефону (347)272-69-58.

Как узнать кадастровую стоимость своего объекта недвижимости, какой пакет документов необходим для оспаривания кадастровой стоимости, куда обращаться? В течение какого времени рассматривается заявление об оспаривании кадастровой стоимости? На эти и другие вопросы можно получить ответы в ходе телефонной консультации.