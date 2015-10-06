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6 октября 2015 г.
Черная риелторша из Салавата съездила на деньги клиентов на Сочинскую Олимпиаду
В Башкирии суд приговорил 31-летнюю предпринимательницу из Салавата к девяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.
Как сообщили в Прокуратуре РБ, в течение двух лет женщина находила себе клиентов через объявления в газете. Авансом она получила более 3,5 млн рублей от восьми потерпевших. Также риелтор присвоила 2,5 млн рублей, вырученные за продажу квартиры своей подруги.
Похищенные деньги осужденная потратила на свои нужды, в том числе на посещение Олимпиады-2014. Причиненный ущерб она не возместила.
Ильдар Нургалеев