6 октября 2015 г.

В Башкирии суд приговорил 31-летнюю предпринимательницу из Салавата к девяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

Как сообщили в Прокуратуре РБ, в течение двух лет женщина находила себе клиентов через объявления в газете. Авансом она получила более 3,5 млн рублей от восьми потерпевших. Также риелтор присвоила 2,5 млн рублей, вырученные за продажу квартиры своей подруги.

Похищенные деньги осужденная потратила на свои нужды, в том числе на посещение Олимпиады-2014. Причиненный ущерб она не возместила.