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6 октября 2015 г.
В Салавате открылся музей ретро-автомобилей
В Салавате открылся музей ретро-автомобилей, в коллекции которого находятся около 24 авто отечественного производства и восемь мотоциклов.
На открытие музея приехали члены республиканского клуба ретро автомобилей из Уфы, Белебея, Мелеуза, Стерлитамака, а также жители и гости Салавата.
Светлана Куликова