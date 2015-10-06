6 октября 2015 г.

В Салавате открылся музей ретро-автомобилей, в коллекции которого находятся около 24 авто отечественного производства и восемь мотоциклов.

На открытие музея приехали члены республиканского клуба ретро автомобилей из Уфы, Белебея, Мелеуза, Стерлитамака, а также жители и гости Салавата.