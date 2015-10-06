6 октября 2015 г.

На время действия карантина, на территории запрещено проведение выставок животных

Также вводится ограничение на ввоз и вывоз собак и кошек, будет проводиться отлов безнадзорных животных, запрещена продажа животных.

Для ликвидации очага бешенства животных и предотвращению новых случаев заражения будет создана специальная комиссия, которая проведет мероприятия по ликвидации очага опасного заболевания.