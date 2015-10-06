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6 октября 2015 г.

В деревне Куртлыкуль Караидельского района введен карантин по бешенству

В деревне Куртлыкуль Караидельского района введен карантин по бешенству

На время действия карантина, на территории запрещено проведение выставок животных

Также вводится ограничение на ввоз и вывоз собак и кошек, будет проводиться отлов безнадзорных животных, запрещена продажа животных.

Для ликвидации очага бешенства животных и предотвращению новых случаев заражения будет создана  специальная  комиссия, которая  проведет мероприятия по ликвидации очага опасного заболевания. 

Светлана Куликова
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