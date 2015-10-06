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6 октября 2015 г.
В деревне Куртлыкуль Караидельского района введен карантин по бешенству
На время действия карантина, на территории запрещено проведение выставок животных
Также вводится ограничение на ввоз и вывоз собак и кошек, будет проводиться отлов безнадзорных животных, запрещена продажа животных.
Для ликвидации очага бешенства животных и предотвращению новых случаев заражения будет создана специальная комиссия, которая проведет мероприятия по ликвидации очага опасного заболевания.
Светлана Куликова