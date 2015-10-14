14 октября 2015 г.

Полицейские задержали депутата сельского совета Калтасинского района по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает МВД по РБ, по поручению следователей к нему домой пришли участковый и оперативник. Ранее в отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело за оскорбление сотрудника следственного органа. Увидев стражей порядка, хозяин облил их бензином и попытался поджечь зажигалкой. К счастью, пострадавших , но на депутата заведено еще одно уголовное дело