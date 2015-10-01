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1 октября 2015 г.
В Калтасах прошел фестиваль спорта среди ветеранов
В мероприятии приняли участие более 60 жителей райцентра, сел и деревень района.
В программу мероприятия были включены шахматы, шашки, настольный теннис, бег, дартс, баскетбол. Победители и призеры удостоились наград.
Светлана Куликова