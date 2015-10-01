ЦИТАТА ДНЯ
"Крым – чистая площадка, на которой можно с нуля создать комфортный инвестиционный климат""Крым – чистая площадка, на которой можно с нуля создать комфортный инвестиционный климат"
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкортостан
Зима, Башкортостан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Пульс Республики / Калтасинский район /
1 октября 2015 г.

В Калтасах прошел фестиваль спорта среди ветеранов

В Калтасах прошел фестиваль спорта среди ветеранов

В мероприятии  приняли участие более 60 жителей райцентра, сел и деревень района. 

В программу мероприятия были включены шахматы, шашки, настольный теннис, бег, дартс,  баскетбол. Победители и призеры удостоились наград.

Светлана Куликова
22915 Оценить новость:  0  0
Отправить