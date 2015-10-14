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14 октября 2015 г.

В Илишевском районе открылся новый детсад

В Илишевском районе открылся новый детсад

Он расположился в селе Верхнеяркеево.

Дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. 

Здесь созданы все условия для комфортного пребывания воспитанников. В частности, имеется музыкальный зал, игровые комнаты, спальни, спортзал,пищеблок, прачечная, медицинская часть.

Светлана Куликова
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