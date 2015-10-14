14 октября 2015 г.

В Башкирском заповеднике Бурзянского района замечено нападение диких животных на домашний скот.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, житель поселка Саргая Ильшат Альмухаметов увидел большого рыжего волка, который пытался разодрать овечку. Испугавшись криков, волк убежал. А утром хозяин обнаружил возле дома мертвое животное, пропал еще баран. Жители Саргаи говорят, что в этом году медведи, лисы, волки не боятся подходить близко к домам и нападают на домашних животных, птицу.