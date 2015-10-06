6 октября 2015 г.

Как сообщает Благовещенская межрайонная прокуратура, в июне в муниципалитет поступило заявление от жительницы многоквартирного дома, гражданка жаловалась на предпринимателя, незаконно установившего торговый киоск во дворе дома.

Решение вопроса входило в компетенцию главного архитектора района. Однако своевременного ответа не последовало. Он более месяца не отвечал заявительнице.

Принимая во внимание тот факт, что чиновник ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, было принято решение оштрафовать его на 8 тыс. рублей. В адрес администрации внесено представление с требованием устранить нарушения закона.