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6 октября 2015 г.
Главного архитектора Благовещенска оштрафовали на 8 тысяч рублей
Как сообщает Благовещенская межрайонная прокуратура, в июне в муниципалитет поступило заявление от жительницы многоквартирного дома, гражданка жаловалась на предпринимателя, незаконно установившего торговый киоск во дворе дома.
Решение вопроса входило в компетенцию главного архитектора района. Однако своевременного ответа не последовало. Он более месяца не отвечал заявительнице.
Принимая во внимание тот факт, что чиновник ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, было принято решение оштрафовать его на 8 тыс. рублей. В адрес администрации внесено представление с требованием устранить нарушения закона.
Светлана Куликова