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6 октября 2015 г.

Главного архитектора Благовещенска оштрафовали на 8 тысяч рублей

Главного архитектора Благовещенска оштрафовали на 8 тысяч рублей

Как сообщает Благовещенская межрайонная прокуратура, в июне в муниципалитет поступило заявление от жительницы многоквартирного дома, гражданка жаловалась на предпринимателя, незаконно установившего торговый киоск во дворе дома.

Решение вопроса входило в компетенцию главного архитектора района. Однако своевременного  ответа не последовало. Он более месяца не отвечал заявительнице.

Принимая во внимание тот факт, что чиновник ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, было принято решение  оштрафовать его  на 8 тыс. рублей.  В адрес администрации внесено представление с требованием устранить нарушения закона.  

Светлана Куликова
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