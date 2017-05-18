Курултай отказался рассматривать вопрос о прямых выборах мэра Уфы

18 мая 2017 г.

В Госсобрание республики поступило предложение от инициативной группы граждан Уфы по вопросу выбора мэра путем прямого голосования. По мнению депутатов, подобная инициатива противоречит федеральному закону.

Сегодня прошло заседание Госсобрания республики, где обсуждался вопрос принятия решения о проведении референдума по вопросу прямых выборов глав городов и районов республики.

Как отмечает Лилия Чанышева, руководитель штаба Алексея Навального в Уфе, на заседание Комитета по местному самоуправлению, где был принят проект постановления, ее не пригласили, хотя она просила.

- Кроме того, меня не пригласили и сессию Госсобрания. С учетом этого, я полагаю, что наше Госсобрание хочет этот вопрос рассмотреть тихо и без шума. Однако это значимая тема для всей республики, и я должна сделать доклад перед депутатами! В связи с этим, я требую пригласить меня на сессию и предоставить мне возможность выступить с докладом в обоснование ходатайства инициативной группы, - отмечает Лилия Чанышева.

Этот вопрос был признан Комитетом по местному самоуправлению Курултая республики противоречащим федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления».

- Вопросы референдума субъекта федерации не должны противоречить законам России. В связи с этим комитетом было предложено признать этот вопрос не соответствующим требованиям, - прокомментировал решение спикер Курултая Константин Толкачев.