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16 мая 2017 г.

Один банк и четыре крупных промышленных предприятия Башкирии попали под санкции Петра Порошенко

Один банк и четыре крупных промышленных предприятия Башкирии попали под санкции Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ввел новые санкции против  физических и юридических лиц, расположенных на территории России, Украины и других иностранных государств.

В приложении к указу, вступившему в силу с 15 мая 2017 года, перечислены 1228 физических лиц. Среди них оказались граждане России, в том числе проживающие в Крыму, граждане Украины, «которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах», граждане других иностранных государств.​ Указ президента отменил действие пяти предыдущих указов о санкциях, в связи с чем был сформирован новый список, в который вошли как новые лица, так и те, против кого уже вводились ограничительные меры.

В список попали и крупные промышленные предприятия республики. Все санкции будут действовать один год со дня подписания.

 1. АО банк «Ивестиционный Капитал»

 1) блокирование активов – временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом

2) остановки выполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).

 2. ОАО  «Кумертауское авиационное производственное предприятие»

 1) блокирование активов – временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом

2) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (запрет на установление деловых контактов; остановка финансовых операций).

 3. АО  «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»

1) блокирование активов — временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом

2) остановки выполнения экономических и финансовых обязательств

3) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (запрет на установление деловых контактов, остановка финансовых операций) на Один год

 4. АО  «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния»

 1) блокирование активов — временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом

2) остановки выполнения экономических и финансовых обязательств

3) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (запрет на установление деловых контактов, остановка финансовых операций).

 5. АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (акционерное общество 1)блокирование активов — временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом

2) остановки выполнения экономических и финансовых обязательств

3) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (запрет на установление деловых контактов, остановка финансовых операций)

Теги: Санкции Порошенко, Башкирские предприятия попавшие под санкции Порошенко
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