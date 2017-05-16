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Один банк и четыре крупных промышленных предприятия Башкирии попали под санкции Петра Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко ввел новые санкции против физических и юридических лиц, расположенных на территории России, Украины и других иностранных государств.
В приложении к указу, вступившему в силу с 15 мая 2017 года, перечислены 1228 физических лиц. Среди них оказались граждане России, в том числе проживающие в Крыму, граждане Украины, «которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах», граждане других иностранных государств. Указ президента отменил действие пяти предыдущих указов о санкциях, в связи с чем был сформирован новый список, в который вошли как новые лица, так и те, против кого уже вводились ограничительные меры.
В список попали и крупные промышленные предприятия республики. Все санкции будут действовать один год со дня подписания.
1. АО банк «Ивестиционный Капитал»
1) блокирование активов – временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом
2) остановки выполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).
2. ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»
1) блокирование активов – временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом
2) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (запрет на установление деловых контактов; остановка финансовых операций).
3. АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика»
1) блокирование активов — временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом
2) остановки выполнения экономических и финансовых обязательств
3) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (запрет на установление деловых контактов, остановка финансовых операций) на Один год
4. АО «Уфимское научно-производственное предприятие «Молния»
1) блокирование активов — временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом
2) остановки выполнения экономических и финансовых обязательств
3) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (запрет на установление деловых контактов, остановка финансовых операций).
5. АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (акционерное общество 1)блокирование активов — временное ограничение права личности пользоваться и распоряжаться должным ей имуществом
2) остановки выполнения экономических и финансовых обязательств
3) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (запрет на установление деловых контактов, остановка финансовых операций)
3 Май 2017 г.
25 Апрель 2017 г.
25 Апрель 2017 г.