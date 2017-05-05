Бурдюк назначена председателем Госкомтарифа Башкортостана

5 мая 2017 г.

Председателем Государственного комитета Башкортостана по тарифам назначена Светлана Бурдюк. Соответствующими полномочиями ее наделил глава региона Рустэм Хамитов.

Светлане Николаевне 51 год, уроженка Липецкой области. Окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и Башкирский государственный аграрный университет. С 2015 по 2017 гг. трудилась в должности заместителя председателя Госкомтарифа республики, исполняла обязанности председателя.