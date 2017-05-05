﻿
Главная / Политика /
5 мая 2017 г.

Бурдюк назначена председателем Госкомтарифа Башкортостана

Бурдюк назначена председателем Госкомтарифа Башкортостана

Председателем Государственного комитета Башкортостана по тарифам назначена Светлана Бурдюк. Соответствующими полномочиями ее наделил глава региона Рустэм Хамитов. 

Светлане Николаевне  51 год, уроженка Липецкой области. Окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и Башкирский государственный аграрный университет. С 2015 по 2017 гг. трудилась в должности заместителя председателя Госкомтарифа республики, исполняла обязанности председателя.

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, отставки и назначения, Рустэм Хамитов, кадровые перестановки
56 Оценить новость:  2  0
Отправить
Экс-пресс-секретарь Рахимова стал замом главы Красногорска
3 Май 2017 г.
Экс-пресс-секретарь Рахимова стал замом главы Красногорска
В Башкирии ещё один район получил нового главу
3 Май 2017 г.
В Башкирии ещё один район получил нового главу
Биография Рустема Газизова: что известно о новом заме Ялалова
25 Апрель 2017 г.
Биография Рустема Газизова: что известно о новом заме Ялалова
Политолог: Назначение нового вице-мэра Уфы - это попытка найти компромисс между городом и республикой
25 Апрель 2017 г.
Политолог: Назначение нового вице-мэра Уфы - это попытка найти компромисс между городом и республикой
Ирек Ялалов назначил нового вице-мэра Уфы
25 Апрель 2017 г.
Ирек Ялалов назначил нового вице-мэра Уфы
Житель Башкирии нарубил сосен на 80 тысяч рублей
21 Апрель 2017 г.
Житель Башкирии нарубил сосен на 80 тысяч рублей
АРХИВ [май] [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь]