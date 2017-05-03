Экс-пресс-секретарь Рахимова стал замом главы Красногорска

3 мая 2017 г.

Бывший пресс-секретарь президента Башкирии Муртазы Рахимова, политтехнолог, журналист Ростислав Мурзагулов получил новое назначение.

Он занял кресло заместителя главы администрации Красногорска. Соответствующими полномочиями Мурзагулова наделил мэр города Радий Хабиров. Совет депутатов городского округа поддержал это решение.

На новом посту Мурзагулову предстоит курировать вопросы инвестиционного развития, торговли, предпринимательства, инноваций, связи с общественностью и организациями, спорта и выборов.

Ростиславу Мурзагулову 38 лет, уроженец Кумертау. Окончил Московский государственный университет.