В Башкирии ещё один район получил нового главу

3 мая 2017 г.

Главой Стерлитамакского района Башкирии избран 54-летний Рустам Багаутдинов. С ним заключен контракт на четыре года. Должность главы Багаутдинову занимать не в первой, он возглавлял район с 2015 года.

Конкуренцию Багаутдинову составляли заместители главы администрации: по вопросам жизнеобеспечения Азамат Азылгареев, по экономике и инвестициям Ольга Мартынова и исполняющий обязанности главы муниципалитета Рустам Багаутдинов.

Рустам Багаутдинов окончил Башкирский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в 1987 году заведующим машинным двором в колхозе имени Салавата Стерлитамакского района. В разные годы работал главным инженером в этом же хозяйстве, главой администрации Услинского сельского совета, председателем СПКК имени Салавата Стерлитамакского района.