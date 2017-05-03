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3 мая 2017 г.

В Башкирии ещё один район получил нового главу

В Башкирии ещё один район получил нового главу

Главой Стерлитамакского района Башкирии избран 54-летний Рустам Багаутдинов. С ним заключен контракт на четыре года. Должность главы Багаутдинову занимать не в первой, он возглавлял район с 2015 года. 

Конкуренцию Багаутдинову составляли заместители главы администрации: по вопросам жизнеобеспечения Азамат Азылгареев, по экономике и инвестициям Ольга Мартынова и исполняющий обязанности главы муниципалитета Рустам Багаутдинов. 

Рустам Багаутдинов окончил Башкирский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в 1987 году заведующим машинным двором в колхозе имени Салавата Стерлитамакского района. В разные годы работал главным инженером в этом же хозяйстве, главой администрации Услинского сельского совета, председателем СПКК имени Салавата Стерлитамакского района.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, кадровые перестановки, отставки и назначения
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