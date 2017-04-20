Еще один вице-мэр Уфы покинул свой пост

20 апреля 2017 г.

Заместитель главы Администрации столицы Башкирии по кадрам и деятельности муниципальных СМИ Искандер Сираев, принял решение покинуть свой пост.

– Этим процессом занимался больше месяца. И не то, что вынужден был, просто посчитал сегодня дать специальный комментарий, потому, что эти события наложились на вчерашнюю ситуацию в Администрации города. Чтобы эти события никак не связывали, я сегодня дал комментарий газете «Коммерсант». Я возвращаюсь, как рыба в океан. Я потомственный педагог. Много лет этому делу посвятил. Потом был перерыв на муниципальную службу. Сейчас я возвращаюсь, что называется, в родные пенаты, в ту сферу, которую я люблю и понимаю. Это Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, – сообщил он телеканалу «Вся Уфа».

Напомним, что 18 апреля мэр Уфы Ирек Ялалов подписал документ об увольнении вице-мэра Александра Филиппова. Основанием для увольнения стала «утрата доверия».