Политологи и общественники об увольнении вице-мэра Уфы

18 апреля 2017 г.

18 апреля стало известно о том, что мэр Уфы Ирек Ялалов подписал документ об увольнении вице-мэра Александра Филиппова. Основанием для увольнения стала «утрата доверия».

Напомним, что в мэрии города 46-летний Филиппов с 2012 года курировал строительный блок и был первым заместителем главы администрации.

Дмитрий Казанцев, политолог:

– Недовольство качеством работы и расследования правоохранительных органов начались не сегодня. Череда коррупционных скандалов в мэрии негативным образом сказывались на имидже города-миллионника. Помимо репутационных издержек сюда вошел и негативный фон на федеральных телеканалах, который ударял не столько по конкретным лицам, сколько по имиджу столицы республики. Проверки прокуратуры, следственного комитета из-за реализации жилищной госпрограммы… Мы слышали позицию Главы республики, который в прямом эфире озвучил, что сегодня недопустимо сращивание бизнес-интересов и интересов чиновников муниципалитета. Было принято во внимание и недовольство горожан, которые высказывались в сети. В комплексе все эти факты повлияли на такое политическое решение.

Азамат Галин, общественный деятель:

- С точки зрения формального права это был правильный поступок и с точки зрения градоначальника. Ялалов становится реальным авторитетом общественного мнения. После того, как Рустэм Хамитов обозначил основные противоречия, которые существуют между мэром и Главой республики, антирейтинг Ялалова сократился. И он становится человеком достаточно популярным за счет того, что не боится идти на конфликт. Присутствие Филиппова не приносило никакой пользы ни для правительства, ни для администрации, ни для горожан. Человек замешан в скандалах, очевидно, что такой человек должен быть уволен.

Владимир Савичев, политолог:

- В полномочиях мэра решать такие вопросы. Был конфликт интересов бизнеса и власти. Ирек Ялалов после всех предоставленных документов не может доверять своему заму, кроме того, есть уголовное дело, которое скорее всего и подтолкнуло сити-менеджера к такому серьезному решению.

Чтобы уволить своего первого заместителя нужно изучить серьезную доказательную базу, такое решение не может быть принято на эмоциях либо под давлением третьей силы.

Кроме того, каждому грамотному человеку, после прямой линии с Главой республики Рустэмом Хамитовым стало понятно, что в Башкирии начались своего рода соревнования между региональной и городской властью. Мэру таким образом приходится укреплять свои позиции. На данный момент это только первая ласточка, я уверен следом появится еще много интересных новостных поводов.