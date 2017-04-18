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18 апреля 2017 г.

Вице-мэр Уфы Александр Филиппов уволен

Вице-мэр Уфы Александр Филиппов уволен

Мэр Уфы Ирек Ялалов подписал документ об увольнении вице-мэра Александра Филиппова. Заседание комиссии, по соблюдению конфликтов интересов муниципальными служащими рассматривавшей дело о профпригодности вице-мэра, началось 18 апреля в 11 часов. Основанием для увольнения стала «утрата доверия».

В документе, подписанном мэром башкирской столицы сказано, что основанием для увольнения стало решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также доклад о результатах проверки, изложенных в письме главы администрации Башкирии от 17 марта 2017 года и объяснительная записка Филиппова, сообщает собственный источник proural. 

В мэрии города Филиппов с 2012 года курировал строительный блок и был первым заместителем главы администрации.

 

 

фото: http://mkset.ru
Теги: Александр Филиппов уволен
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