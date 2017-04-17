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17 апреля 2017 г.

Рифат Шайхутдинов оказался самым богатым депутатом Госдумы от Башкирии

Рифат Шайхутдинов оказался самым богатым депутатом Госдумы от Башкирии

После публикации сведений о доходах и имуществе депутатов Госдумы РФ от Башкирии за 2016 год стало известно, что больше других заработал за ушедший год Рифат Шайхутдинов – лидер партии «Гражданская платформа». Его годовой доход составил более 43 миллионов рублей, также у него есть дом в Италии, хутор в Финляндии, дома и машины в России. Доход его супруги составляет 622,6 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Алексей Изотов, избранный от Стерлитамакского избирательного округа,  задекларировал годовой доход в размере более 11 миллионов рублей, а доход его жены в прошлом году составил 9 миллионов рублей.

Гораздо скромнее доход у депутата «Справедливой России» Гаджимурата Омарова – 1,2 миллиона, но у него в собственности находится несколько земельных участков и домов. Годовой доход супруги политика составил 482 тысячи рублей.

Примечательно, что в 2015 году рейтинг самых богатых депутатов Башкирии возглавлял Рафаэль Марданшин – депутат «Единой России», чей доход составлял больше 17 миллионов рублей. По итогам 2016 года он заработал 4,8 миллиона рублей.  Доход жены политика в 2016 году составил 6 миллионов.

Теги: Рифат Шайхутдинов, депутаты, декларация о доходах
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