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13 апреля 2017 г.
Единогласно: в одном из районов Башкирии назначили нового главу
12 апреля депутаты районного Совета Балтачевского района приняли решение о назначении на пост главы администрации муниципалитета Ильгиза Субушева. С ним заключен контракт на три года. Таким образом, новый глава будет руководить районом до 2020 года.
В райсовете сообщили о том, что в ходе конкурсных процедур на должность главы муниципалитета дошли только два претендента - Ильгиз Субушев и Расих Гафурзянов, 14 депутатов единогласно избрали главой района Субушева.
Ильгизу Субушеву 42 года, до назначения на пост он был директором ООО «Балтачевский сортоиспытательный участок».
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