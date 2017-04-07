﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,9201
EUR60,5687
GBP70,9281
курс ЦБ РФ на 8 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+5°
Ясно
вечер +3°,  ночь +2°,  утро +3°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Шипы. Карикатура Камиль Бузыкаев
Шипы. Карикатура Камиль Бузыкаев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Политика /
7 апреля 2017 г.

У главы Администрации Уфы может появиться новый заместитель по экономике

У главы Администрации Уфы может появиться новый заместитель по экономике

В конце апреля на заседании горсовета Уфы должен быть вынесен на голосование вопрос об изменении структуры мэрии. Депутатам будет предложено объединить должности заместителя главы администрации по экономическим вопросам и начальника финансового управления, передает «Коммерсант-Уфа».

По сообщению источника, на должность вице-мэра города по экономике, возможно, будет предложена кандидатура Гульнары Валиевой, которая в настоящий момент является заместителем главы по финансовым вопросам и начальником финансового управления администрации Стерлитамака.

43-летний вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и в настоящее время находится под следствием.

Примечательно, что вице-мэр Уфы по экономике продолжает числиться в штате администрации, а на официальном сайте мэрии в списке с информацией о руководителях, его фамилии нет.

Екатерина Старостина
Теги: Администрация Уфы, Ильдар Хасанов, вице-мэр по экономике
64 Оценить новость:  0  0
Отправить
Хамитов ответит на вопросы граждан в прямом эфире
6 Апрель 2017 г.
Хамитов ответит на вопросы граждан в прямом эфире
Власти Уфы согласовали заявленный спортсменами митинг
5 Апрель 2017 г.
Власти Уфы согласовали заявленный спортсменами митинг
Самые значимые события в Башкирии за вторую половину марта
3 Апрель 2017 г.
Самые значимые события в Башкирии за вторую половину марта
Рустам Мусин сохранил за собой пост главы администрации Мишкинского района Башкирии
31 Март 2017 г.
Рустам Мусин сохранил за собой пост главы администрации Мишкинского района Башкирии
Уфимские власти переходят на новый формат общения с населением
31 Март 2017 г.
Уфимские власти переходят на новый формат общения с населением
Мэр Уфы вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и в Президиум Совета
31 Март 2017 г.
Мэр Уфы вошел в состав Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и в Президиум Совета
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]