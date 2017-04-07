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У главы Администрации Уфы может появиться новый заместитель по экономике
В конце апреля на заседании горсовета Уфы должен быть вынесен на голосование вопрос об изменении структуры мэрии. Депутатам будет предложено объединить должности заместителя главы администрации по экономическим вопросам и начальника финансового управления, передает «Коммерсант-Уфа».
По сообщению источника, на должность вице-мэра города по экономике, возможно, будет предложена кандидатура Гульнары Валиевой, которая в настоящий момент является заместителем главы по финансовым вопросам и начальником финансового управления администрации Стерлитамака.
43-летний вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и в настоящее время находится под следствием.
Примечательно, что вице-мэр Уфы по экономике продолжает числиться в штате администрации, а на официальном сайте мэрии в списке с информацией о руководителях, его фамилии нет.
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