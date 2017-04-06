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6 апреля 2017 г.

Хамитов ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Хамитов ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Сегодня телерадиокомпании Башкирии начали сбор вопросов на прямую линию с главой республики Рустэмом Хамитовым. Традиционное общение с гражданами пройдет через неделю - 13 апреля. Задать свои вопросы в прямом эфире Рустэму Хамитову смогут все желающие.

Звонить нужно по номеру 8-800-550-95-07. Также можно отправить смс- и ммс-сообщения на номер 8-917-781-12-85, написать в социальных сетях, записать видеообращение. Непосредственно в день прямой линии  в студию ГТРК «Башкортостан» будут приглашены общественные деятели, политики, предприниматели. Будут организованы и передвижные студии. Так, в населенных пунктах республики установят специальные площадки, откуда запланированы прямые включения.

Прямая линия начнется ровно в 19.00. Показывать программу будут телеканалы «Россия-Башкортостан», БСТ, «Вся Уфа», «РБК-Уфа», а также радиостанции «Радио России Башкортостан», «Спутник FМ».

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, Уфа, Хамитов
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