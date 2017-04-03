Самые значимые события в Башкирии за вторую половину марта

3 апреля 2017 г.

Март 2017 года подошел к завершению месяца. Политолог Дмитрий Казанцев специально для сайта proural.info составил рейтинг самых значимых событий.

Вторая половина месяца оказалось насыщенной на актуальные события социально-экономической и политической сфер жизни Башкирии.

Самым масштабным и ярким событием месяца стал прошедший в Уфе митинг-концерт «Крымская весна», на котором собралось свыше 10 тысяч жителей республики. Праздничное мероприятие в поддержку возвращения Крыма в состав России проходило на площади имени Салавата Юлаева и собрало в своих рядах представителей различных политических партий и движений, Общественной палаты и ОНФ, молодежных и патриотических объединений, общественных организаций региона.

В региональных отделениях политических партий произошли ряд значимых мероприятий, среди которых: в Башкирии на реализацию проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» направят 152,8 млн рублей. Так за прошедший год в рамках партийного проекта было исполнено 895 наказов жителей муниципальных районов и городов региона. Общая сумма вложений за 2016 год составила 152,8 млн рублей из республиканского бюджета, 65 млн рублей – из муниципальных бюджетов, и 12,1 млн рублей составили частные взносы. КПРФ открыло счет для перечисления средств на установку памятника И.В. Сталину в Уфе, такое решение было принято после проведенного ранее Пленума Рескома коммунистической партии. Активисты партии «Справедливая Россия» с новым руководителем регионального отделения Юрием Игнатьевым провели рабочие поездки по юго - восточным районам республики.

Одним из резонансных мероприятий месяца стал уфимский антикоррупционный митинг сторонников Алексея Навального, согласованный муниципальными властями. На одиозное мероприятие собралось по разным подсчетам от 500 до 1,5 тыс. участников, в основном из молодёжной аудитории города.

В экономической сфере Башкирии стоит отметить двухдневный деловой визит делегации китайской провинции Хубэй во главе с заместителем начальника Комитета по реформам и развитию региона Лю Хайцзюнем. Представители Китая выразили заинтересованность в организации поставок из республики башкирского мёда и зерна, также между республиканским правительством и делегатами провинции был обсужден вопрос подписания договора о сотрудничестве, в том числе инвестиционного характера.

Отдельное внимание в региональной повестке дня заслуженно получила тематика развития моногородов. Так пять моногородов (Белебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау и Учалы) получат 22,5 млн рублей на благоустройство парков. На эти цели из федерального бюджета выделяется 18,7 млн рублей и 3,8 млн рублей из республиканского.

А в моногороде Кумертау уже появился свой первый инвестор ООО «Элеватор». Частное предприятие подало заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Компания реализует инвестиционный проект «Строительство маслоэкстракционного завода в селе Маячный», которое предусматривает вложение инвестиций в объеме 6 млрд рублей, создание 520 новых рабочих мест со средней зарплатой 23 тысячи рублей.

По информации столичной пресс-службы Агентство Standard & Poor's вновь подтвердило стабильный прогноз Уфы в рейтинге кредитоспособности. Кредитные рейтинги по международной и национальной шкале Уфы находятся на уровне «ВВ-» по международной шкале и «ruAA-» по национальной шкале в связи со стабильным состоянием финансовых показателей. Международное рейтинговое агентство считает, что в 2017-2019 годах финансовые показатели башкирского мегаполиса постепенно будут улучшаться.

Среди произошедших кадровых изменений необходимо отметить переизбрание на второй срок главы администрации Мишкинского района Рустама Мусина. Решение было принято на заседании Совета муниципального района. Тринадцать присутствующих на заседании муниципальных депутатов единогласно переизбрали на новый срок Р. Мусина, который теперь будет занимать пост до сентября 2020 года.

Политолог Дмитрий Казанцев:

Организованный в Уфе многотысячный концерт-митинг, посвященный возвращению Крыма, напрямую коррелировал с федеральной повесткой на консолидацию общества и поддержку, прошедшего несколько лет назад референдума севастопольцев и крымчан, занявших пророссийскую позицию. Масштабность праздничного мероприятия в городе, богатая концертная программа и участие в событии представителя Общественной палаты Республики Крым и председателя Общественной палаты Башкирии подчеркивают внимание к повестке дня не только широкой общественности, но и региональных властей.

Активизация уфимского штаба российского оппозиционера Алексея Навального получила свой первый электорально значимый результат. Так несмотря на то, что «ядерный электорат» политика молодежная среда, на протестном мероприятии были люди и зрелого возраста, а это уже говорит о возможности некоторого расширения его электоральной базы и положительного образа «борца». Но опираться в будущей избирательной компании А.Навальному все равно придется на протестную часть жителей именно крупных городов-мегаполисов, что существенно ограничивает поле штабной деятельности.

В Башкирии сегодня региональным отделениям большинства партий не хватает качественной работы по партийному строительству и PR-продвижению. Так вместо реальной, но трудоемкой проектной деятельности партийцы выбирают простой путь проведения акций локального масштаба. И в итоге рассчитывая на создание множественных инфоповодов происходит обратный процесс, в котором политические новости местных активистов становятся не интересны республиканским и федеральным СМИ.