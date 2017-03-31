Рустам Мусин сохранил за собой пост главы администрации Мишкинского района Башкирии

31 марта 2017 г.

В Мишкинском районе Башкирии прошли выборы главы администрации, в результате которых действующий глава Рустам Мусин сохранил за собой свой пост. Контракт с Мусиным подписан до сентября 2020 года.

На вакантное кресло главы претендовали начальник Мишкинского ДРСУ Евгений Кузнецов и руководитель отдела строительства и жизнеобеспечения администрации Вячеслав Шахмадеев.

Рустаму Мусину 52 года, уроженец Мишкинского района. Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт, БАГСУ. В разные годы работал на руководящих должностях в администрации Мишкинского района и агропромышленных предприятиях. Районом начал руководить с 2015 года.