Депутат-коммунист Ющенко озаботился проблемами башкирского спорта

30 марта 2017 г.

Восемь спортивных федераций Башкирии подали заявку на проведение митинга перед уфимским Дворцом спорта.

Главная цель акции - привлечь внимание республиканских властей на проблемы развития детского и массового спорта в регионе.

Организаторы утверждают, что в Башкортостане игнорируются указания президента России Владимира Путина о перераспределении финансирования профессиональных клубов из госбюджета в пользу детского и массового спорта.

Также сообщается, что этим митингом заинтересовался депутат Госдумы Александр Ющенко. Коммунист планирует встретиться с группой активистов 31 марта в конференц-зале отеля «Park-city».