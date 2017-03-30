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30 марта 2017 г.

Депутат-коммунист Ющенко озаботился проблемами башкирского спорта

Депутат-коммунист Ющенко озаботился проблемами башкирского спорта

Восемь спортивных федераций  Башкирии подали заявку на проведение митинга перед уфимским Дворцом спорта.

Главная цель акции - привлечь внимание республиканских властей на проблемы развития детского и массового спорта в регионе.

Организаторы утверждают, что в Башкортостане игнорируются указания президента России Владимира Путина о перераспределении финансирования профессиональных клубов из госбюджета в пользу детского и массового спорта. 

Также сообщается, что этим митингом заинтересовался депутат Госдумы Александр Ющенко. Коммунист планирует встретиться с группой активистов 31 марта в конференц-зале отеля «Park-city».

Светлана Куликова
Теги: спорт, митинги, Башкирия
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