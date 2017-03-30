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30 марта 2017 г.
Депутат-коммунист Ющенко озаботился проблемами башкирского спорта
Восемь спортивных федераций Башкирии подали заявку на проведение митинга перед уфимским Дворцом спорта.
Главная цель акции - привлечь внимание республиканских властей на проблемы развития детского и массового спорта в регионе.
Организаторы утверждают, что в Башкортостане игнорируются указания президента России Владимира Путина о перераспределении финансирования профессиональных клубов из госбюджета в пользу детского и массового спорта.
Также сообщается, что этим митингом заинтересовался депутат Госдумы Александр Ющенко. Коммунист планирует встретиться с группой активистов 31 марта в конференц-зале отеля «Park-city».
Светлана Куликова
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