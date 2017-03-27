Начальник Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии получил нового зама

27 марта 2017 г.

В этой должности утвержден Алексей Пешков, следует из опубликованного на сайте правительства распоряжения.

Алексею Пешкову 36 лет, коренной уфимец. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление». Последнее место работы - Министерство экономразвития, где Пешков исполнял обязанности первого заместителя.