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27 марта 2017 г.
Начальник Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии получил нового зама
В этой должности утвержден Алексей Пешков, следует из опубликованного на сайте правительства распоряжения.
Алексею Пешкову 36 лет, коренной уфимец. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление». Последнее место работы - Министерство экономразвития, где Пешков исполнял обязанности первого заместителя.
Светлана Куликоваа
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