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23 марта 2017 г.

В Башкирии кандидаты в чиновники будут отчитываться об активности в соцсетях

В Башкирии кандидаты в чиновники будут отчитываться об активности в соцсетях

Поводом стали нововведения, внесенные  в законодательстве о муниципальной службе.  Поправки одобрили депутаты Госсобрания республики.

Новый вид отчетности затронет претендентов на пост в администрации городов и районов. В кадровый отдел нужно предоставить информацию об активности в интернете. В их числе - прямые ссылки на профили в социальных сетях, на сайтах знакомств. Словом все веб-публикации персональных данных, которые стали общедоступными.  Если данное требование будет проигнорировано, то,  следовательно,  это может стать основанием для отказа в приеме на работу.

Напомним, подобная норма была принята и на федеральном уровне. Так,  гражданин, желающий занять ответственный пост, должен представить все данные о своем присутствии в интернете за три года до поступления на службу. Закон затронет  более миллиона чиновников. Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы до 1 апреля. 

Светлана Куликова
Теги: Госсобрание РБ, чиновники. политика, соцсети
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