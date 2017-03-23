В Башкирии кандидаты в чиновники будут отчитываться об активности в соцсетях

23 марта 2017 г.

Поводом стали нововведения, внесенные в законодательстве о муниципальной службе. Поправки одобрили депутаты Госсобрания республики.

Новый вид отчетности затронет претендентов на пост в администрации городов и районов. В кадровый отдел нужно предоставить информацию об активности в интернете. В их числе - прямые ссылки на профили в социальных сетях, на сайтах знакомств. Словом все веб-публикации персональных данных, которые стали общедоступными. Если данное требование будет проигнорировано, то, следовательно, это может стать основанием для отказа в приеме на работу.

Напомним, подобная норма была принята и на федеральном уровне. Так, гражданин, желающий занять ответственный пост, должен представить все данные о своем присутствии в интернете за три года до поступления на службу. Закон затронет более миллиона чиновников. Сведения о деятельности в интернете должны быть сданы до 1 апреля.