У министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии появился новый заместитель

23 марта 2017 г.

Им стал 36-летний Юрий Палтусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Рустэм Марданов.

Юрий Палтусов окончил Уфимскую государственную академию экономики и сервиса. В разные годы работал мастером, главным инженером в уфимских ЖЭУ, начальником отдела в УЖХ Октябрьского района Уфы. Возглавлял отдел технического развития и энергосбережения инистерства ЖКХ региона.





