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23 марта 2017 г.
У министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии появился новый заместитель
Им стал 36-летний Юрий Палтусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Рустэм Марданов.
Юрий Палтусов окончил Уфимскую государственную академию экономики и сервиса. В разные годы работал мастером, главным инженером в уфимских ЖЭУ, начальником отдела в УЖХ Октябрьского района Уфы. Возглавлял отдел технического развития и энергосбережения инистерства ЖКХ региона.
Светлана Куликова
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