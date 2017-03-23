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23 марта 2017 г.

У министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии появился новый заместитель

У министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии появился новый заместитель

Им стал 36-летний Юрий Палтусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Рустэм Марданов.

Юрий Палтусов окончил Уфимскую государственную академию экономики и сервиса. В разные годы работал мастером, главным инженером в уфимских ЖЭУ, начальником отдела в УЖХ Октябрьского района Уфы. Возглавлял отдел технического развития и энергосбережения инистерства ЖКХ региона. 



Светлана Куликова
Теги: ЖКХ, отставки и назначения, кадровые перестановки, Башкирия
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