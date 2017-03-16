В Башкирии появится Единая база данных с информацией о детях из неблагополучных семей

16 марта 2017 г.

В республике приступили к созданию Единого банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. Вопросы его формирования и ведения обсудили на совещании в мэрии, сообщает пресс-центр Администрации Уфы.

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Уфы Светланы Шакировой, главной целью формирования базы данных является создание единой системы учета несовершеннолетних, механизма их оперативного выявления, своевременного обмена информацией между органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений, а также осуществление мероприятий по социальной реабилитации, организация эффективной профилактической работы с семьями и детьми.

В банк данных будут включать несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо совершают противоправные действия.

Ставить на учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, будут на основании постановления муниципальных комиссий, которое будет приниматься исходя из сведений, поступивших от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В работу комиссии также входит контроль изменений о постановке и снятии с учета, формирования личных дел, координации действий органов и учреждений.