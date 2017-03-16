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16 марта 2017 г.

Депутат из Башкирии прокомментировал принятие законопроекта о реформе ОСАГО

Депутат из Башкирии прокомментировал принятие законопроекта о реформе ОСАГО

15 марта на пленарном заседании Госдумы во втором чтении был принят законопроект о реформе ОСАГО, в соответствии с которым денежную выплату можно будет только в случаях смерти потерпевшего, причинения средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, невозможности ремонта автомобиля, а также, если стоимость ремонта превышает установленную страховую сумму (400 тысяч рублей). В других случаях, страховщику в обязательном порядке нужно будет провести ремонт автомобиля на одной из станций технического обслуживания, указанных на сайте страховой компании. Машины, находящиеся на гарантии, будут ремонтироваться только у официального дилера.

По мнению депутата фракции «Единая Россия» Зарифа Байгускарова, одной из важнейших поправок, внесенных в законопроект, является запрет на использование при ремонте восстановленных или бывших в употреблении деталей. Также важно условие, что доставка автомобиля до СТО будет осуществляться за счет страховой компании, а сама СТО, в свою очередь, должна находиться не далее 50 км от места жительства страхователя.

В соответствии с законопроектом, ремонт автомобиля должен быть проведен в течение 30 дней, а за каждый день просрочки страховщик будет выплачивать неустойку в размере 0,5% от суммы страхового возмещения владельцу автомобиля. На ремонт будет предоставляться гарантия: 1 год на кузовные работы и шесть месяцев на иные, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

- Законопроект поможет автомобилистам оперативно восстанавливать свои машины после ДТП, не проходя через изнурительные процедуры для получения денежного возмещения, - говорит Зариф Байгускаров.

Также у граждан появится возможность обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию (а не в компанию виновника ДТП) при любом количестве участников ДТП, а не только при двух, как это было раньше. Законопроект вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.

Екатерина Старостина
Теги: реформа ОСАГО, новый законопроект, Госдума, Зариф Байгускаров, Единая Россия
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