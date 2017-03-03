Депутат Госдумы предлагает арестовывать имущество виновника сразу по установлению факта преступления

3 марта 2017 г.

На приеме граждан в рамках региональной недели депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Зариф Байгускаров рассмотрел обращения, связанные с нарушениями в сфере трудового законодательства, дорожного движения, а также высказал свое мнение об особенностях судебной практики.

Депутат рассказал о том, что хорошо знаком с деятельностью судебных исполнителей и считает наложение ареста на имущество виновного в причинении каких-либо увечий только по завершению следственных мероприятий, неэффективным, сообщает пресс-служба «Единой России». Зачастую преступник успевает переоформить все свои активы на других лиц, в таком случае потерпевший не может получить компенсацию за причиненный вред здоровью на протяжении долгого времени. Зариф Байгускаров предложил накладывать арест на имущество виновника сразу по установлению факта преступления.