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Нужны ли России частные тюрьмы?
Депутат Госдумы предлагает арестовывать имущество виновника сразу по установлению факта преступления
На приеме граждан в рамках региональной недели депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Зариф Байгускаров рассмотрел обращения, связанные с нарушениями в сфере трудового законодательства, дорожного движения, а также высказал свое мнение об особенностях судебной практики.
Депутат рассказал о том, что хорошо знаком с деятельностью судебных исполнителей и считает наложение ареста на имущество виновного в причинении каких-либо увечий только по завершению следственных мероприятий, неэффективным, сообщает пресс-служба «Единой России». Зачастую преступник успевает переоформить все свои активы на других лиц, в таком случае потерпевший не может получить компенсацию за причиненный вред здоровью на протяжении долгого времени. Зариф Байгускаров предложил накладывать арест на имущество виновника сразу по установлению факта преступления.
3 Март 2017 г.
24 Февраль 2017 г.