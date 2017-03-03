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3 марта 2017 г.

Депутат Госдумы предлагает арестовывать имущество виновника сразу по установлению факта преступления

Депутат Госдумы предлагает арестовывать имущество виновника сразу по установлению факта преступления

На приеме граждан в рамках региональной недели депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Зариф Байгускаров рассмотрел обращения, связанные с нарушениями в сфере трудового законодательства, дорожного движения, а также высказал свое мнение об особенностях судебной практики.

Депутат рассказал о том, что хорошо знаком с деятельностью судебных исполнителей и считает наложение ареста на имущество виновного в причинении каких-либо увечий только по завершению следственных мероприятий, неэффективным, сообщает пресс-служба «Единой России». Зачастую преступник успевает переоформить все свои активы на других лиц, в таком случае потерпевший не может получить компенсацию за причиненный вред здоровью на протяжении долгого времени. Зариф Байгускаров предложил накладывать арест на имущество виновника сразу по установлению факта преступления.

Екатерина Старостина
Теги: Зариф Байгускаров, Единая Россия, Прием граждан
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