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2 марта 2017 г.
Рустэм Хамитов вошел в 30-ку медиарейтинга глав российских регионов
Глава РБ Рустэм Хамитов занял 33 место в медиарейтинге глав российских регионов в сфере ЖКХ. Топ составили аналитики агентства «Медиалогия».
В тройке лидеров - губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 38,8 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Светлана Куликова
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