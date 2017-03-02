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2 марта 2017 г.

Рустэм Хамитов вошел в 30-ку медиарейтинга глав российских регионов

Рустэм Хамитов вошел в 30-ку медиарейтинга глав российских регионов

Глава РБ Рустэм Хамитов занял 33 место в медиарейтинге глав российских регионов в сфере ЖКХ. Топ составили аналитики агентства «Медиалогия».

В тройке лидеров - губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 38,8 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Светлана Куликова
Теги: Глава РБ, Рустэм Хамитов, рейтинги, медиалогия
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