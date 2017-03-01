300 000 рублей будут выделять молодым семьям, стоящим в очереди на получение жилья

1 марта 2017 г.

На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» Глава Башкирии Рустэм Хамитов дал интервью одному из федеральных изданий и рассказал о решениях, которые были приняты после заявления о выплате единовременного денежного социального пособия молодым семьям в размере 300 тысяч рублей.

Глава региона пояснил, что материальная поддержка за рождение первенца будет выделена семьям, стоящим в очереди на получении жилья, сообщает ТАСС.

- Мы хотим помочь тем молодым семьям, которые стоят в очереди на жилье, думают о том, как получить льготный кредит или льготное финансирование на покупку жилья экономкласса и социального жилья. Таким семьям, а их у нас порядка двух тысяч, мы хотим помочь. Будем оказывать материальную поддержку в размере до 300 тысяч рублей, сейчас идёт работа по формированию критериев такой помощи, - цитирует издание его слова.

Также Глава республики сообщил о намерении помогать студенческим семьям.

- Сегодня в студенческих общежитиях почти не услышишь детских голосов, хотя в советское время, это 20-25 лет назад, студенчество было на передовых позициях. Одновременно мы нацеливаем муниципалитеты, чтобы они оказывали поддержку молодым семьям, - сообщил Рустэм Хамитов.

По поручению Главы региона в республике уже создана межведомственная рабочая группа по работе над улучшением демографической ситуации, которую возглавил вице-премьер по социальной политике Салават Сагитов. В числе районов Башкирии с самыми низкими показателями рождаемости оказались Краснокамский, Зилаирский и Федоровский, а также Салават, Дюртюли и Мелеуз. Уфа, наоборот, побила рекорд рождаемости шестилетней давности – в 2016 году в столице республике появилось свыше 18 тысяч детей.