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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Уфе журналистам разрешат присутствовать на заседаниях депутатских комиссий
В ходе своей пресс-конференции председатель Горсовета Уфы Валерий Трофимов рассказал, что заседания депутатских комиссий до сих пор оставались закрытыми для журналистов из-за несовершенств порядка рассмотрения решений в городском Совете.
– Работа депутатов должна быть максимально прозрачной для их избирателей. Наш созыв уже сделал несколько шагов в этом направлении. С осени прошлого года на сайте Совета размещаются проекты решений депутатского корпуса. Многие наши депутаты активно общаются с избирателями в социальных сетях. Мы реанимировали группу Совета ВКонтакте, упростили порядок аккредитации журналистов при Совете, разработали новый сайт Совета, который будет запущен уже в ближайшее время. Считаю, что допуск средств массовой информации на заседания депутатских комиссий должен стать очередным логичным шагом в нашей работе по повышению открытости работы депутатов для их избирателей, - сообщил председатель Горсовета.
По словам Трофимова, депутатам необходимо в первую очередь внести изменения в Регламент городского Совета, перестроить порядок разработки нормативных актов. В этом случае журналисты смогут присутствовать на заседаниях депутатских комиссий. Председатель городского Совета заявил о намерении решить этот вопрос не позднее мая.
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