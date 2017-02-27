Уфимцы от 16 до 30 лет могут стать членами Молодежной общественной палаты

27 февраля 2017 г.

Депутаты городского Совета Уфы приняли решение о проведении конкурсного отбора для формирования нового состава Молодежной общественной палаты в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава.

Заявки на участие в конкурсном отборе в Молодёжную общественную палату можно отправлять с 1 по 10 марта. Каждому кандидату предстоит заполнить анкету и представить на суд комиссии свой социальный проект, направленный на решение каких-либо проблем города или его микрорайона. Напоминаем, что принять участие в конкурсе и стать членом Морлодежной общественной палаты могут граждане в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие в Уфе.

Стоит отметить, что в состав комиссии, проводящей конкурс по формированию Молодежной общественной палаты, вошли шесть депутатов городского Совета и его секретарь, председатель городского Комитета по делам молодёжи, а также заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы молодёжной политики.

Скачать форму анкеты и описание проекта можно тут: