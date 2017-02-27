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27 февраля 2017 г.

Уфимцы от 16 до 30 лет могут стать членами Молодежной общественной палаты

Уфимцы от 16 до 30 лет могут стать членами Молодежной общественной палаты

Депутаты городского Совета Уфы приняли решение о проведении конкурсного отбора для формирования нового состава Молодежной общественной палаты в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава.

Заявки на участие в конкурсном отборе в Молодёжную общественную палату можно отправлять с 1 по 10 марта. Каждому кандидату предстоит заполнить анкету и представить на суд комиссии свой социальный проект, направленный на решение каких-либо проблем города или его микрорайона. Напоминаем, что принять участие в конкурсе и стать членом Морлодежной общественной палаты могут граждане в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие в Уфе.

Стоит отметить, что в состав комиссии, проводящей конкурс по формированию Молодежной общественной палаты, вошли шесть депутатов городского Совета и его секретарь, председатель городского Комитета по делам молодёжи, а также заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы молодёжной политики.

Скачать форму анкеты и описание проекта можно тут:

Екатерина Старостина
Теги: Молодежная общественная палата, конкурс
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