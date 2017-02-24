Власти Уфы планируют ликвидировать пробки на дорогах к 2020 году

24 февраля 2017 г.

На заседании Горсовета мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал о том, как администрация города планирует реконструировать участки транспортного затруднения и улучшить ситуацию на дорогах. По словам сити-менеджера, бороться с проблемой поможет программа администрирования автомобильного потока, также будут введены платные участки дорог в столице Башкирии.

- То есть мы переходим с вами на математическую модель и полностью создаем организованные транспортные потоки. И в том числе здесь есть целая глава, посвященная администрированию этого движения. Администрирование подразумевает, конечно, платный въезд, сокращение транспортных потоков в определенные части города, - говорит Ирек Ялалов.

На данный момент в городе насчитывается 72 участка с транспортным затруднением, решить проблему власти города планируют в течение трех ближайших лет.

Также мэр рассказал о сборе актуальной информации для моделирования транспортной обстановки и последующего решения возникающих проблем, отметив, что по такой же схеме работают во многих крупнейших городах мира.

- Наиболее удачный вариант этой программы использован в городе Барселона. Улицы там поуже, чем у нас, процент автомобилизации повыше, а движение, так сказать, более комфортабельное.