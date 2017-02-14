Константин Толкачев вошел в тройку лидеров медиарейтинга руководителей закорганов ПФО

14 февраля 2017 г.

Председатель Государственного Собрания – Курултая республики Константин Толкачев занял вторую строчку в январском рейтинге по цитируемости в СМИ руководителей законодательных органов субъектов Приволжского федерального округа. Рейтинг построен на базе системы средств массовой информации, которая включает в себя более 35 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

В общероссийском рейтинге спикер Госсобрания занял 15-е место. Его индекс цитируемости составил 1412,2 балла. Возглавил медиарейтинг председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Напомним, летом 2016 года Толкачев завел страницу в социальной сети Facebook. Страницу Толкачев ведет самостоятельно. В первой записи на своей странице Константин Толкачев выразил соболезнования в связи с терактом в Ницце.

По мнению экспертов, страница спикера Курултая станет платформой для обсуждения важных вопросов.