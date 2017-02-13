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13 февраля 2017 г.

Вице-премьер по социальной политике стал главой рабочей группы по рождаемости и демографии в Башкирии

Вице-премьер по социальной политике стал главой рабочей группы по рождаемости и демографии в Башкирии

Непростая демографическая ситуация в стране стала основанием для принятия ряда мер, первой из которых стало создание рабочей группы по вопросам демографии и повышению рождаемости. Соответствующее распоряжение Главы РБ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.


Возглавил рабочую группу вице-премьер по социальной политике Салават Сагитов. Кроме него в состав группы вошли: директор медицинского информационного аналитического центра минздрава РБ Ринат Суфияров, директор департамента социальной политики аппарата кабмина Зулфия Гарифуллина, глава филиала Института социологии РАН Рим Валиахметов, заместители министров финансов, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений, труда, промышленности, молодежной политики.


Также Рустэм Хамитов сообщил о намерении в ближайшее время подписать указ, по которому молодым семьям, родившим первого ребенка, будет единовременно выплачиваться сумма в размере 300 тысяч рублей для улучшения жилищных условий.


Показатели рождаемости в прошлом году снизились на 5,5% (55,7 тысяч детей) по сравнению с 2015 годом, но рождаемость по всей России, в среднем, сократилась только на 2,6%.

Екатерина Старостина
Теги: Рустэм Хамитов, Салават Сагитов, рабочая группа, демография
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