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ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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9 февраля 2017 г.
В Минкульте Башкирии произошли кадровые перестановки
На должность заместителя министра культуры по экономике назначена Айгуль Хасанова. На этом посту она сменила Лилию Каширину.
Ранее госпожа Хасанова работала начальником отдела финансирования образования, науки и культуры в Министерстве финансов республики. Отмечена Благодарностью Правительства Башкортостана.
Светлана Куликова
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