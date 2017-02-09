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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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9 февраля 2017 г.

Главу избиркома Башкирии уже весной могут лишить научной степени

Главу избиркома Башкирии уже весной могут лишить научной степени

2 марта 2017 года, в Северной столице, в Санкт-Петербургском государственном университете  состоится заседание диссертационного Совета. Профессора будут решать,  достоин ли  ученой степени доктора политических наук, глава избиркома Башкирии, доцент кафедры философии и политологии БГУ  Хайдар Валеев. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Тема диссертации Хайдара Валеева касается его специальности - «Институт государственной службы Российской Федерации: политико-правовое исследование по специальности».

Российское сообщество экспертов «Диссернет» еще осенью прошлого года  разместило у себя на сайте  результаты проверки его работы на плагиат.

В ходе исследования выяснилось, что большая часть текста  его диссертации (из 424 страниц 313 заимствовано) была скопирована из диссертации завкафедрой публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой. Госпожа Крылова защитила свою работу в 2009 году.  

В этом году «Диссернет» также провел исследование кандидатской диссертации Хайдара Валеева, которую он защитил в 2006 году. Выяснилось, что из 115 страниц его работы «Государственная гражданская служба как институт российского права» 70 были тождественны диссертации доктора юридических наук Ильдара Гимаева (с 2000 по 2004 год руководил администрацией президента РБ), которую он защитил в 2005 году.

Теги: Фото: ssputnik.fm
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