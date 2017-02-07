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7 февраля 2017 г.

В Башкирии новый глава управления по вопросам госслужбы

В Башкирии новый глава управления по вопросам госслужбы

В Башкирии назначен новый руководитель управления по вопросам госслужбы и кадровой политики администрации главы региона. В этой должности утвержден Рустем Хайдаров. Ранее он возглавлял отдел государственной гражданской и муниципальной службы в этом управлении. Соответствующую кадровую перестановку произвел глава региона Рустэм Хамитов. 

Предыдущий глава управления Шамиль Мухаметдинов в июне прошлого года занял кресло главы администрации Кигинского района. 

Согласно распоряжению главы, Рустему Хайдарову назначен оклад с надбавкой за особые условия гражданской службы 200 процентов.

Светлана Куликова
Теги: Рустэм Хамитов, кадровые перестановки, отставки и назначения политика
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