КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|59,1933
|EUR
|63,2362
|GBP
|73,2280
курс ЦБ РФ на 8 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-17°
ночь -23°, утро -19°, br/>д -15°
ЦИТАТА ДНЯ
"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
7 февраля 2017 г.
В Башкирии новый глава управления по вопросам госслужбы
В Башкирии назначен новый руководитель управления по вопросам госслужбы и кадровой политики администрации главы региона. В этой должности утвержден Рустем Хайдаров. Ранее он возглавлял отдел государственной гражданской и муниципальной службы в этом управлении. Соответствующую кадровую перестановку произвел глава региона Рустэм Хамитов.
Предыдущий глава управления Шамиль Мухаметдинов в июне прошлого года занял кресло главы администрации Кигинского района.
Согласно распоряжению главы, Рустему Хайдарову назначен оклад с надбавкой за особые условия гражданской службы 200 процентов.
Светлана Куликова
Материалы на эту тему:
4 Февраль 2017 г.
2 Февраль 2017 г.
1 Февраль 2017 г.
26 Январь 2017 г.