В Башкирии может появиться именная премия для лучших юристов

4 февраля 2017 г.

Такое предложение выдвинул на прошедшей в уфимском отеле Sheraton Всероссийской конференции «Актуальные вопросы государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценки. Ожидания граждан и бизнеса» председатель Ассоциации юристов России, председатель Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Мы посовещались с коллегами из Башкортостанского отделения по поводу увековечивания имени видного судебного деятеля Уфы Петра Россинского, - сказал он. – Также есть предложение дать премии имя академика Анатолия Венедиктова, родившегося в Башкирии и много сделавшего для Санкт-Петербургского университета.

- Петр Россинский жил здесь, в этом доме, где мы сейчас присутствуем, - подчеркнул сопредседатель «Деловой России», председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрей Назаров. – Появление такой премии даст дополнительный престиж не только республике, но и всему юридическому сообществу.

Напомним, что старинный особняк дворян Россинских, расположенный в Уфе на пересечении улиц Цюрупы и Заки Валиди, стал частью гостиничного комплекса Sheraton, построенного к саммитам ШОС и БРИКС. Таким образом, памятник культуры и архитектуры, представляющий значительную ценность для истории города, сохранен для потомков и получил новую жизнь. Его возведением занималась компания «Гранель-Недвижимость».