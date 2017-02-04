В Уфе состоялась Всероссийская конференция по новому закону о кадастровой оценке недвижимости

4 февраля 2017 г.

Плюсы и минусы новых законов о собственности стали темой обсуждения ведущих юристов и представителей власти на прошедшей в Уфе Всероссийской конференции «Актуальные вопросы государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценки. Ожидания граждан и бизнеса».

- Вступившие в силу с 1 января 2017 года законы о досудебном оспаривании кадастровой оценки, единой регистрации недвижимости требуют объяснения, - сказал модератор форума, председатель Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. – Сегодня система уже работает, права должны быть реализованы.

Новый закон уже вызвал много споров в обществе, поэтому конференция также приняла форму оживленной дискуссии между его участниками.

- Нововведение нельзя рассматривать как дополнительное налоговое обременение, он направлен на выравнивание диспропорций налогообложения и планомерную работу субъектов государства, - считает председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.

В то же время, подчеркнул он, закон вызвал определенные противоречия. Так, при пересмотре кадастровой оценки суды зачастую принимают сторону истцов и уменьшают ее стоимость. Бывает и так, что об увеличении кадастровой стоимости (КС) своей недвижимости собственник узнает лишь после получения уведомления о налоге. Многие граждане жалуются на непрозрачность расчета КС и что после положительного решения суда опять приходят старые платежки. Не отработан и механизм привлечения к ответственности СРО и комиссий по оценке КС.

Три миллиона дел в судах об оспаривании КС – таков взгляд бизнеса на новый закон, заметил сопредседатель «Деловой России», председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрей Назаров. Во время кризиса налог на возросшую стоимость недвижимости ведет к обнищанию бизнеса. Когда кадастровая стоимость увеличивается на 100-300%, ситуация близка к коллапсу.

- Предприниматели не почувствовали улучшения, хотелось бы качественного преобразования не только на внешних рубежах страны, но и внутренних, - сказал он. – Нововведение не доработано, надо обратить пристальное внимание также на сопровождение, такие нюансы, как износ дома, подготовке Росреестра.

О том, что сейчас можно приватизировать и машиноместа и целые комплексы недвижимости, рассказал в своем выступлении автор новеллы, руководитель аппарата Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Илья Миронов.

Главный прокурор Башкирии Андрей Назаров предостерег о таких частых нарушениях при регистрации недвижимости, как фиктивные документы, неправомерные действия кадастровых инженеров. Все материалы, связанные с такими случаями, Росреестр направляет в правоохранительные органы. С начала года в республике уже заведено 4 уголовных дела, более 30 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Также замечено, что в работе члены комиссии по оценке КС используют разные подходы к оценке КС, о чем предупреждены.

- С начал года мы стали богаче в 2-4 раза, - воскликнул вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб. – Дачи и квартиры стали дороже в несколько раз, с чем я категорически не согласен и иду в суд. Между тем, продать сейчас жилье можно лишь за одну десятую часть его новой кадастровой стоимости.

Нововведения могут вызвать социальное напряжение из-за зависимости КС от госсистемы, содержания нового штата аппарата, заинтересованности местных властей в увеличении бюджета, считает он.

Министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев не согласился с предыдущим оратором. Сфера недвижимости давно нуждалась в регулировании, а недочеты возникают из-за юристов. К слову, наша сегодняшняя правовая система в отличите от многих зарубежных существует лишь четверть века и не совсем совершенна.

- Сейчас идет инвентаризация участков для выявления их нецелевого использования. Сегодня около на 17% земли отсутствуют сведения в реестре, - заметил он. – Что касается налогов на участки, за прошлый год их сбор вырос 15%, но не за счет увеличения платы, а из-за количества участков.

С докладом о новой подготовке юридических кадров выступил ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев. Если раньше готовили специалистов широкого профиля, то теперь обучение построено на образовательном стандарте «Три+» и введении специалитетов. Половину времени студенты проводят в аудитории, половину – на практике в различных учреждениях и предприятиях.

Сегодня Росреестр по РБ открыл множество дополнительных услуг, сказал его руководитель Игорь Шеляков. Лишь 36% исков по оспариванию КС получили положительные решения, при этом бюджет республики потерял 370 млн рублей. Исследования, проведенные специалистами ведомства в Сибае, показали, что при оспаривании КС больше выигрывают крупные предприятия. Малому бизнесу меньше везет в судах и он больше теряет на судебные издержки, чем на оплату нового размера налога. Шеляков считает, что в погоне за максимальными поступлениями в казну органы местного самоуправления утверждают максимально допустимые ставки земельного налога. Глава Росреестра РБ предлагает ввести налоговые льготы по земельному налогу для субъектов малого бизнеса и возобновить практику дифференцирования налоговой ставки земельного налога в зависимости от видов разрешенного использования для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

- Известные юристы говорили, что нет больше противоречий в отраслях знаний, чем в праве, - заметил Павел Крашенинников. – Наше правовое общество идет вперед, потому что мы смотрим с разных точек зрения и учитываем их в своей работе.