Глава одного из районов Башкортостана ушел по собственному желанию

1 февраля 2017 г.

В Чекмагушевском районе досрочно прекратили полномочия 53-летнего Рифа Юсупова.

Решение принято сегодня, 1 февраля, на внеочередном заседании Совета муниципального района открытым голосованием. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района в связи с заявлением об отставке по собственному желанию.

Риф Юсупов руководил районом с 2003 года. Он родился в селе Сыйрышбашево Чекмагушевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «инженер-гидротехник». Учился в аспирантуре Оренбургского государственного аграрного университета. Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ», награжден Почетной грамотой республики.