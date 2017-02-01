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1 февраля 2017 г.
Глава одного из районов Башкортостана ушел по собственному желанию
В Чекмагушевском районе досрочно прекратили полномочия 53-летнего Рифа Юсупова.
Решение принято сегодня, 1 февраля, на внеочередном заседании Совета муниципального района открытым голосованием. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района в связи с заявлением об отставке по собственному желанию.
Риф Юсупов руководил районом с 2003 года. Он родился в селе Сыйрышбашево Чекмагушевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «инженер-гидротехник». Учился в аспирантуре Оренбургского государственного аграрного университета. Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ», награжден Почетной грамотой республики.
Лилия Ларина
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