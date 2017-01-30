Уфа готовится принять Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

30 января 2017 г.

В сентябре 2017 года в столице республики в третий раз пройдет уже ставший традиционным Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Данное мероприятие включено в приоритетные направления деятельности правительства РБ и основные мероприятия по их реализации в 2017 году. Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС стал ежегодной, постоянно действующей площадкой для обмена международным опытом поддержки малого бизнеса и развития сотрудничества между малыми предприятиями.

Важным направлением сотрудничества также должно стать повышение компетентности предпринимателей и работников малых компаний посредством организации их участия в различных образовательных программах регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Напомним, в 2016 году в работе Второго Форума приняли участие более 1300 делегатов из 15 зарубежных стран и 34 регионов России. Среди них – представители регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, профильных министерств, делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья, экспертные и бизнес-структуры, представители малого, среднего и крупного бизнеса.

В рамках Форума состоялось два пленарных заседания, восемь дискуссионных панелей по различным вопросам развития малого бизнеса, прошла выставка предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, для нахождения точек соприкосновения и возможного сотрудничества региональных компаний из России и стран ШОС и БРИКС состоялось более 300 двусторонних встреч предпринимателей, были подписаны 7 соглашений о сотрудничестве.

В настоящее время в целях реализации намеченных на Втором Форуме договоренностей ведется работа по созданию каталога франшиз регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, по созданию единого информационного пространства (специализированного Интернет-портала) для поддержки деятельности предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС при реализации ими совместных проектов, проводится деятельность по выстраиванию информационного обмена о проводимых мероприятиях с целью участия в них предпринимателей, ведется работа по реализации совместных бизнес-проектов.

В целях организации системной работы по сотрудничеству со странами ШОС и БРИКС в Башкортостане создан Офис по координации поддержки малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Его основные задачи – это формирование единого информационного пространства для поддержки деятельности предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС при реализации ими совместных проектов, в том числе посредством создания специализированного Интернет-портала; подготовка и дальнейшая актуализация каталога лучших практик регионов стран-участниц ШОС и БРИКС по формированию благоприятной среды для ведения бизнеса, каталога франшиз, каталога наиболее перспективных совместных инвестиционных проектов малого бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС.