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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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26 января 2017 г.
Радий Хабиров может стать главой подмосковного Красногорска
Бывший руководитель администрацией президента Башкортостана Радий Хабиров избран врио главы подмосковного Красногорска, сообщают федеральные СМИ.
За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов городского округа. Красногорск является одним из крупнейших муниципалитетов Подмосковья. 26 февраля прошлого года было объявлено, что с 2018 года он станет административным центром Московской области.
Напомним, Радий Хабиров являлся до недавнего времени замначальника Управления внутренней политики Администрации Президента РФ, где он работал с 2009 года.
Лилия Ларина
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