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Нужны ли России частные тюрьмы?
Башкортостан и «Роснефть» обозначили направления сотрудничества
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали Соглашение о сотрудничестве.
Документ предумсатривает реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, а также созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. В нём особо подчеркивается социальная ориентированность принимаемых решений и действий.
Особое внимание в соглашении уделено обеспечению потребителей региона качественными нефтепродуктами, развитию розничной сети АЗС компании, производству и применению современных дорожных вяжущих материалов, реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры с учётом растущих потребностей автомобильного транспорта региона. Этой же цели будет служить сотрудничество в области импортозамещения смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, также предусматривается объединение усилий в сфере повышения энергоэффективности, в области образования и научно-технической деятельности, вопросах импортозамещения, локализации техники и технологий
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