Башкортостан и «Роснефть» обозначили направления сотрудничества

26 января 2017 г.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали Соглашение о сотрудничестве.

Документ предумсатривает реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, а также созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. В нём особо подчеркивается социальная ориентированность принимаемых решений и действий.

Особое внимание в соглашении уделено обеспечению потребителей региона качественными нефтепродуктами, развитию розничной сети АЗС компании, производству и применению современных дорожных вяжущих материалов, реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры с учётом растущих потребностей автомобильного транспорта региона. Этой же цели будет служить сотрудничество в области импортозамещения смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, также предусматривается объединение усилий в сфере повышения энергоэффективности, в области образования и научно-технической деятельности, вопросах импортозамещения, локализации техники и технологий