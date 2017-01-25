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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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25 января 2017 г.
Уфимская администрация подверглась реструктуризации
Полномочия финансового управления администрации Уфы переданы заместителю главы, курирующему экономические вопросы.
Соответствующие изменения структуры мэрии утвердили депутаты Горсовета. Это сделано для объединения финансово-экономического блока в городе.
Также Управление торговли и координации услуг преобразовано в Управление потребительского рынка и развития туризма.
Изменение произведено без увеличения численности работников.
Лилия Ларина
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