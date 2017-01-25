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25 января 2017 г.

Уфимская администрация подверглась реструктуризации

Уфимская администрация подверглась реструктуризации

Полномочия финансового управления администрации Уфы переданы заместителю главы, курирующему экономические вопросы.

Соответствующие изменения структуры мэрии утвердили депутаты Горсовета. Это сделано для объединения финансово-экономического блока в городе.

Также Управление торговли и координации услуг преобразовано в Управление потребительского рынка и развития туризма.

Изменение произведено без увеличения численности работников.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, администрация Уфы
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