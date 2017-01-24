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Нужны ли России частные тюрьмы?
В этом году Башкортостан посетят делегации Ирана, Китая, Саксонии и ЮАР
Для развития межрегионального и международного сотрудничества, внешнеэкономических связей республики распоряжением главы РБ утверждены План приемов в регионе и План визитов официальных лиц и официальных делегаций республики в субъекты Российской Федерации и зарубежные страны на 2017 год.
Вошедший в указанные документы перечень визитов и приемов рекомендован Министерством экономического развития РФ и Министерством иностранных дел России.
Также в планы вошли мероприятия, направленные на реализацию ранее достигнутых соглашений и утвержденных планов по сотрудничеству с целью развития экспорта предприятий региона.
В частности, в рамках развития международного сотрудничества и культурных межнациональных связей в 2017 году с официальными визитами в Башкортостан побывают делегации Китайской Народной Республики, Ирана, Саксонии, Республики Беларусь, Саудовской Аравии, Казахстана и ЮАР. Также запланировано проведение на территории региона ряда крупных мероприятий с участием делегаций из регионов Российской Федерации и зарубежных стран.
В рамках дальнейшего развития межрегиональных и международных связей предусмотрено также участие делегаций республики в крупных форумах и конгрессах, таких как Российский инвестиционный форум «Сочи-2017», Ялтинский международный экономический форум, Российско-армянский межрегиональный форум, Российско-азербайджанский межрегиональный форум и др.
Кроме того, делегация РБ в течение года с презентацией инвестиционного потенциала региона посетит Таджикистан, Армению, КНР, Киргизию, Иран, Азербайджан, Индонезию, Казахстан, Индию, Германию и Венгрию.
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